Силы ПВО сбили 58 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь, 13 февраля, сбили 58 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В период с 23:00 12 февраля до 07:00 13 февраля российские силы ПВО перехватили и уничтожили 43 вражеских воздушных цели над Волгоградской областью. Кроме того, еще 12 БПЛА сбили над Ростовской областью, 2 дрона над Курской областью и 1 беспилотник над Крымом.

Ранее российские военные в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, были поражены места производства и хранения ударных БПЛА, инфраструктура военного аэродрома противника и пункты его временной дислокации в 147 районах.

