Астролог Ракунова: затмения с 17 февраля по 3 марта затронут людей 18,5, 37 и 55,5 года

Фото: 123RF.com/ckybe

Коридор затмений, который пройдет с 17 февраля по 3 марта, сильнее всего затронет людей в возрасте 18,5, 37 и 55,5 года. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала астролог Олеся Ракунова.

"Затмения всегда происходят парой с промежутком около двух недель, потому что это идет соединение кармических узлов и светил – Солнца и Луны. Во время затмений новолуние или полнолуние происходит вблизи кармических узлов", – отметила специалист.

По ее словам, это и создает эффект загадочности и мистичности, хотя в действительности речь идет лишь о специфическом расположении Солнца, Земли и Луны.

Со стороны астрологии, отметила Ракунова, период затмения характеризуется ослаблением контроля над событиями и повышенной эмоциональной восприимчивостью. Однако сами затмения не порождают события, а создают особую энергетическую атмосферу, которая при сочетании с другими факторами может спровоцировать определенные изменения.

"Сейчас затмения происходят на оси знаков Рыбы и Дева. Те, у кого в них кармические узлы или планеты, ощутят влияние сильнее. Если человек по гороскопу Рыбы или Дева, он тоже попадет в эту категорию. Кармические узлы возвращаются в ту же точку каждые 18,5 года", – пояснила Ракунова.

В период затмений у некоторых людей усиливается эмоциональная восприимчивость, повышается чувствительность, нарушается режим сна, появляется тревожность и беспокойство. Часто возникает внутреннее стремление к переменам, хотя конкретные события могут и не происходить.

Однако эксперт предупредила, что реакция на затмения индивидуальна. Большинство людей могут даже не заметить этот период, особенно если не знают о его наступлении. Однако для тех, кто ощущает влияние затмений, существуют простые рекомендации:



увеличить время пребывания на свежем воздухе;

соблюдать режим сна, ложась раньше;

обеспечить полноценный отдых;

отложить серьезные переговоры и новые начинания.

"Не потому, что они обязательно провалятся, а потому, что будет труднее контролировать происходящее, а значит, все пройдет нервознее. Это не значит, что начатое в затмение дело обречено на провал. Но как астролог я бы не стала выбирать этот период для старта нового дела", – подчеркнула она.

Астролог добавила, что солнечное затмение благоприятно для запуска позитивных изменений, которые можно будет развивать в дальнейшем. А лунное затмение подходит для очищения жизни – принятия аскез, избавления от ненужного. После такого затмения наступает подходящее время для реализации запланированных проектов.

Ранее астролог Татьяна Ермолина рассказала, что сильнее всех ощутят влияние солнечного затмения 17 февраля Водолеи, Львы, Скорпионы и Тельцы. А для Весов, Близнецов, Овнов и Стрельцов затмение может быть достаточно интересным временем – оно будет стимулировать их к самовыражению.