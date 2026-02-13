Форма поиска по сайту

13 февраля, 21:26

Происшествия

Бизнесмен Бойко-Великий освобожден от наказания по делу о создании преступного сообщества

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Московский областной суд освободил от дальнейшего отбывания наказания Василия Бойко-Великого, ранее приговоренного к 15,5 года колонии по делу о создании преступного сообщества и незаконном завладении земельными участками, передает ТАСС.

Согласно апелляционному определению, обвинительный приговор по второму уголовному делу в отношении Бойко-Великого оставлен в силе, однако по истечении срока давности он освобожден от наказания.

"Всех остальных фигурантов, кто получил до 15 лет колонии, освободили в зале суда, остался только Василий Вадимович, которому по первому приговору осталось отбыть 4 месяца", – рассказал собеседник агентства.

Защита предпринимателя подтвердила решение апелляционной инстанции.

Бойко-Великий был признан судом виновным в организации и участии в преступном сообществе. В заключении инстанции уточнялось, что в 2003 году Бойко-Великий организовал преступное сообщество с целью незаконного присвоения земельных долей работников реорганизованных совхозов в Рузском районе Подмосковья.

Земли переводились на подконтрольные ему фирмы, регистрировались и дробились, после чего участки продавались, а претензии отклонялись через суды с использованием поддельных документов.

Всего группировка получила в собственность участки площадью около 2 тысяч гектаров на сумму 347,9 миллиона рублей. Следствие отмечало высокую сложность расследования, так как дело насчитывало 436 томов, при этом опрошены более 4 тысяч свидетелей.

происшествия

