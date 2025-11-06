Дело о хищении из Московского индустриального банка направили в суд

Фото: depositphotos/feedough

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о крупном хищении из Московского индустриального банка (МИнБанка). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Обвинения в растрате, совершении переводов на счета нерезидентов с помощью подложных документов и легализации преступных денежных средств предъявлены руководителю группы компаний "Ростовская нива" Жасулану Тулепбекову и его подчиненному Денису Ширяеву.

По версии следствия, с января 2016 года по январь 2019-го председатель правления и кредитного комитета ПАО "Московский индустриальный банк" Абубакар Арсамаков в составе организованной группы с Тулепбековым, его подчиненными Ширяевым и Ириной Верещагой похитили у МИнБанка более 16,6 миллиарда рублей.

Банк выдавал заведомо невозвратные кредиты подконтрольным юрлицам, после чего 754 миллиона рублей были легализованы под видом договоров поставки пшена. Еще примерно 1,6 миллиарда рублей незаконно вывели на счета организации в Казахстане.

Уголовное дело направили в Симоновский суд Москвы для рассмотрения по существу. Следственные действия в отношении Верещаги и остальных участников группы продолжаются. Арсамаков умер в 2020 году от коронавируса.

Ранее Хамовнический суд Москвы приговорил к 10 годам колонии основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского. Он и другие фигуранты признаны виновными в хищении денежных средств с банковских счетов.

Кроме того, обвинение в особо крупном мошенничестве на 4 миллиарда рублей было предъявлено гендиректору госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) Андрею Мельникову. 21 октября суд заключил Мельникова под стражу на 2 месяца.