Суд в Москве приговорил к 10 годам колонии основателя ChronoPay Врублевского

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Хамовнический суд Москвы приговорил к 10 годам колонии основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса.

Врублевский и другие фигуранты признаны виновными в хищении денежных средств с банковских счетов.

"Врублевскому окончательно назначено 10 лет колонии, со штрафом 1,5 миллиона рублей", – сказал собеседник агентства.

При этом в прениях сторон прокурор попросил приговорить его к 12 годам и штрафу 2,5 миллиона рублей.

Кроме того, для фактического собственника компании "Вангуд" Надежды Акимовой прокуратура просит 8 лет колонии, а для сотрудников ChronoPay Vostok Матвея Ведяшкина и Алексея Беляева – 7 и 10 лет колонии соответственно.

В зависимости от роли каждого им вменяются мошенничество организованной преступной группой, легализация полученных преступным путем денег, кража и неправомерный оборот средств платежей.

Фигуранты с 2019 года размещали в интернете предложения денежного вознаграждения за участие в опросах и успешное прогнозирование курса валют и акций. При этом данная информация была заведомо недостоверной. Кроме того, они приглашали участвовать в биржевых торгах и других финансовых операциях.

Для этого они создали ООО "Вангуд" и открыли счета в нескольких банках. Под различными предлогами фигуранты похитили денежные средства большого круга лиц. Ущерб по четырем эпизодам составил 536 тысяч рублей.

Однако Врублевский отверг эти обвинения. Статью об организации преступного сообщества он назвал поводом держать его в СИЗО.

Ранее гендиректору госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) Андрею Мельникову было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве на 4 миллиарда рублей. Суд заключил его под стражу на 2 месяца. Дело рассматривалось в закрытом режиме. В настоящее время глава АСВ содержится в СИЗО "Лефортово".