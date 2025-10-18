Глава Депздрава Ивановской области Антон Арсеньев задержан за превышение полномочий

Фото: depositphotos/doomu

Глава департамента здравоохранения Ивановской области Антон Арсеньев задержан по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения, отмечают правоохранители.

Ранее СК задержал бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Павла Попова по подозрению в мошенничестве. Ему вменяют хищение в составе группы более 30 миллионов рублей. По решению суда были арестованы загородный дом и подсобные помещения, принадлежащие экс-замминистра.

Прокуратура также посчитала, что Попов может быть создателем организованной преступной группы (ОПГ) по хищению средств министерства. Для этого он привлек директора "Патриота" Вячеслава Ахмедова и замначальника ГУ инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова.

Они вместе с Поповым указывали в документах ложную информацию о выполненных строительных работах в парке. На их имущество также наложен арест. Позднее было арестовано имущество Попова на сумму свыше 100 миллионов рублей.