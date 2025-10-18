18 октября, 18:03Происшествия
Глава Депздрава Ивановской области Антон Арсеньев задержан за превышение полномочий
Фото: depositphotos/doomu
Глава департамента здравоохранения Ивановской области Антон Арсеньев задержан по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.
В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения, отмечают правоохранители.
Ранее СК задержал бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Павла Попова по подозрению в мошенничестве. Ему вменяют хищение в составе группы более 30 миллионов рублей. По решению суда были арестованы загородный дом и подсобные помещения, принадлежащие экс-замминистра.
Прокуратура также посчитала, что Попов может быть создателем организованной преступной группы (ОПГ) по хищению средств министерства. Для этого он привлек директора "Патриота" Вячеслава Ахмедова и замначальника ГУ инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова.
Они вместе с Поповым указывали в документах ложную информацию о выполненных строительных работах в парке. На их имущество также наложен арест. Позднее было арестовано имущество Попова на сумму свыше 100 миллионов рублей.