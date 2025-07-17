Прокуратура посчитала экс-замглавы Минобороны Попова создателем ОПГ по хищению

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Главная военная прокуратура заявила, что бывший замглавы Минобороны генерал Павел Попов может быть создателем организованной преступной группы (ОПГ) по хищению средств ведомства на строительство парка "Патриот". Об этом сообщает ТАСС.

На заседании Одинцовского гарнизонного суда представитель прокуратуры отметил, что не позднее марта 2022 года фигурант захотел создать группу, при помощи которой удалось бы похитить денежные средства, выделенные на строительство.

Для этого он привлек директора "Патриота" Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника ГУ инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова. Средства пошли на возведение двухэтажного дома, бани и гаража дачи Попова. Кроме того, эти деньги были использованы для покупки мебели в имущество экс-замглавы ведомства.

Попову вменяют вину в хищении более 30 миллионов рублей, совершенном в составе группы лиц. Его удалось задержать в ноябре 2024 года.

Решением суда были арестованы загородный дом и подсобные помещения, принадлежавшие Попову. Арест наложен в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий.

Также суд постановил наложил арест на имущество Ахмедова и Шестерова. По данным следствия, они вместе с Поповым указывали в документах ложную информацию о выполненных строительных работах в парке "Патриот", в результате чего были похищены более 25 миллионов рублей.

В мае фигуранта госпитализировали из СИЗО в больницу. Как отмечал адвокат Попова, у него целый ряд хронических заболеваний, а одно из них обострилось.