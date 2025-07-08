Дело директора парка "Патриот" Ахмедова о мошенничестве передано в суд

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Уголовные дела директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова были переданы в суд. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

По данным следствия, в 2022–2024 годах бывший замминистра обороны Павел Попов, а также Шестеров и Ахмедов указывали в документах ложную информацию о выполненных строительных работах в парке "Патриот". В результате они похитили свыше 25 миллионов рублей.

Как указала представитель СК, Ахмедов и Шестеров обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Кроме того, им вменяют служебный подлог, который привел к существенному нарушению прав и законных интересов граждан или организаций. В ходе следствия они признали вину в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.

Более того, на имущество Попова, Шестерова и Ахмедова, стоимость которого превышает 100 миллионов рублей, наложен арест.

Попова задержали 29 августа 2024 года. По версии СК, с 2021 по 2024 год он, отвечая за развитие и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения.

Спустя время его арестовали , а следователи предъявили Попову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Впоследствии суд несколько раз продлевал его арест.

23 июля в "Патриоте" проводилась выемка документов, после которой стало известно о задержании Ахмедова и Шестерова по делу о мошенничестве.