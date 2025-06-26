Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июня, 04:26

Происшествия
Главная / Новости /

Адвокат Сагача: экс-замглавы Минобороны Попов находится в тяжелом состоянии

Адвокат рассказал о состоянии госпитализированного экс-замглавы Минобороны Попова

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Экс-замглавы министра обороны России генерал Павел Попов, экстренно госпитализированный в мае из СИЗО "Лефортово" в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дениса Сагача.

По его словам, тяжелое состояние Попова исключает участие в каких-либо следственных действиях или судебных заседаниях. Также он отметил, что врачи не дают никаких прогнозов.

Попов обвиняется в хищении более 30 миллионов рублей, совершенном в составе группы лиц. Он был задержан в ноябре 2024 года.

Суд наложил арест на загородный дом и подсобные помещения, принадлежавшие Попову. Арест наложен в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий.

В мае бывший замминистра был госпитализирован из СИЗО в больницу. Как отмечал адвокат Попова, у него целый ряд хронических заболеваний. Одно из них обострилось.

Читайте также


происшествия

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика