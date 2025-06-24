Экс-замминистра обороны Иванов заявил, что его есть за что судить

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Бывший замминистра обороны Тимур Иванов в последнем слове заявил, что его есть за что судить, но не за растрату при покупке паромов для Керченской переправы и вывод средств из банка "Интеркоммерц". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника судебного процесса.

"Подсудимый также обратил внимание суда на то, что за приобретение двух ставших впоследствии предметом уголовного преследования паромов он получил госнаграду, а спустя время следователи квалифицировали его действия как преступные", – рассказал собеседник агентства.

Иванов также подчеркнул, что история с банком "Интеркоммерц" не имеет к нему никакого отношения. Он, как и его бывший подчиненный Антон Филатов, попросил суд вынести справедливое решение.

Суд предварительно назначил дату оглашения итогового решения по первому уголовному делу на 1 июля.

Иванов, курировавший работу военно-строительного комплекса, был задержан в конце апреля прошлого года по подозрению в получении взятки. Свою вину он не признал и отказался сотрудничать со следствием.

По версии следователей, Иванов вступил в сговор с третьими лицами и объединился с ними для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны РФ. Во время расследования дела он был уволен с должности по причине утраты доверия.

В ходе рассмотрения дела на недвижимость и автомобили, активы и банковские счета Иванова и его родственников был наложен арест.

Спустя время Иванову было предъявлено новое обвинение в растрате около 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, а также хищении у банка "Интеркоммерц" более 3,2 миллиарда рублей. Сумма ущерба составила более 4 миллиардов рублей. По этому делу он также не признал вину.

21 июня в отношении Иванова было возбуждено новое уголовное дело по факту получения взятки в размере 152 миллионов рублей.

В Мосгорсуде 23 июня прошли прения сторон по делу о растрате при покупке паромов. Прокурор потребовал назначить Иванову 14,5 года колонии общего режима и конфисковать в пользу государства все его активы.