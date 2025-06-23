Прокурор запросил 14,5 года колонии для экс-замминистра обороны Иванова

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

Прокурор потребовал назначить экс-замминистра обороны Тимуру Иванову 14,5 года колонии общего режима по делу о растрате 216 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы. Об этом сообщает РИА Новости.

Также гособвинение попросило конфисковать в пользу государства все активы Иванова, уточнил в беседе с ТАСС один из участников процесса.

Второго фигуранта дела Антона Филатова, который является бывшим подчиненным экс-замминистра, прокурор потребовал приговорить к 14 годам колонии общего режима.

Иванова, который курировал в министерстве работу военно-строительного комплекса, задержали в конце апреля 2024 года по подозрению в получении взятки в размере свыше 152 миллионов рублей. Спустя время его арестовали. Свою вину он не признал и отказался от сделки со следствием.

По версии СК, Иванов вступил в сговор с третьими лицами и объединился с ними для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства.

По этому делу суд также отправил в СИЗО Сергея Бородина, а чуть позже был арестован Александр Фомин, которому вменили в вину дачу взятки и растрату. Последний свою вину не признал, однако спустя время начал сотрудничать со следствием.

Также был наложен арест на недвижимость и автомобили, активы и банковские счета Иванова и его родственников.

Спустя время Иванов был уволен с должности по причине утраты доверия. Позже ему было предъявлено обвинение в растрате около 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, а также хищении у банка "Интеркоммерц" более 3,2 миллиарда рублей.

В результате сумма ущерба превысила 4 миллиарда рублей. По этому делу он также не признал вину.

