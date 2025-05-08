08 мая, 11:04Происшествия
Экс-замминистра обороны Попова перевели из СИЗО в городскую больницу
Фото: ТАСС/Сергей Булкин
Бывший замминистра обороны РФ генерал Павел Попов экстренно госпитализирован из СИЗО "Лефортово" в городскую больницу. Об этом заявил его адвокат Денис Сагач.
"У моего подзащитного Попова есть целый ряд хронических заболеваний. Одно из них сейчас обострилось", – приводит ТАСС слова защитника.
Как уточнил Сагач, сейчас решается вопрос о проведении хирургической операции.
Попова задержали 29 августа 2024 года. По версии СК, с 2021 по 2024 год Попов, отвечая за развитие и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения.
Спустя время его арестовали , а следователи предъявили Попову обвинение в мошенничестве на сумму 30 миллионов рублей. Впоследствии суд несколько раз продлевал его арест.
23 июля в "Патриоте" проводилась выемка документов, после которой стало известно о задержании директора парка Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова по делу о мошенничестве.
Против экс-замминистра обороны Павла Попова возбудили дело по статье "Мошенничество"