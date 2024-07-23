ТАСС: в администрации парка "Патриот" проходят следственные действия

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Следственные действия проводятся в администрации парка "Патриот" в Московской области. Там осуществляется выемка документов, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Проверка была организована военными следователями, уточнил собеседник агентства. По его словам, они изымают "интересующие их документы".

Ранее силовики провели обыски в доме бывшего депутата Госдумы и экс-зампредседателя комитета по промышленности Валерия Драганова по делу о неуплате налогов. При этом бывший парламентарий не являлся фигурантом уголовного дела, однако его вызвали на допрос.

Позже сам Драганов назвал себя добропорядочным гражданином и признался, что спокоен за себя и свой бизнес. В то же время, комментируя прошедшие у него обыски, добавил, что боль, причиненную его семье, очень тяжело преодолеть.