19 июля, 13:09Политика
Экс-главе подмосковной Шатуры Артюхину предъявлено обвинение в растрате
Фото: телеграм-канал "Алексей Артюхин"
Бывшему главе Шатурского городского округа Алексею Артюхину предъявили обвинение в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.
Следствие будет ходатайствовать об аресте обвиняемого. При этом по месту работы Артюхина сотрудники регионального СК провели обыск, осмотрели автомобиль мужчины, а затем его самого допросили. Сейчас расследование дела продолжается.
Мужчина был задержан 17 июля. Его подозревают в растрате около 221,5 миллиона рублей из бюджета округа, которые были выделены на строительство водозабора и очистных сооружений.
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