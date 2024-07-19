Экс-главе подмосковной Шатуры Артюхину предъявлено обвинение в растрате

Фото: телеграм-канал "Алексей Артюхин"

Бывшему главе Шатурского городского округа Алексею Артюхину предъявили обвинение в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

Следствие будет ходатайствовать об аресте обвиняемого. При этом по месту работы Артюхина сотрудники регионального СК провели обыск, осмотрели автомобиль мужчины, а затем его самого допросили. Сейчас расследование дела продолжается.

Мужчина был задержан 17 июля. Его подозревают в растрате около 221,5 миллиона рублей из бюджета округа, которые были выделены на строительство водозабора и очистных сооружений.

