Экс-глава Шатуры задержан по подозрению в растрате свыше 200 млн рублей

Фото: телеграм-канал "Алексей Артюхин"

Бывший глава подмосковной Шатуры Алексей Артюхин задержан по подозрению в растрате порядка 221,5 миллиона рублей, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.

По словам Врадий, Артюхин растратил бюджетные средства, которые были выделены на строительно водозабора и очистных сооружений. На работе подозреваемого уже проведен обыск. Кроме того, были осмотрены автомобили. Сейчас с Артюхиным работают следователи.

Ранее Ленинградский районный суд Калининграда арестовал ректора Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта Александра Федорова по делу о растрате.

Ректора и его заместителя Елену Мялкину обвиняют в создании незаконной схемы обогащения, в рамках которой они с 2022 по 2024 год выдавали денежные поощрения подчиненным работникам. По предварительной версии, они присвоили себе свыше 18 миллионов рублей.