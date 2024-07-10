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10 июля, 13:49

Общество

Суд в Калининграде арестовал обвиняемого в растрате ректора БФУ

Фото: телеграм-канал SHOT

Ленинградский районный суд Калининграда отправил под стражу ректора Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта Александра Федорова, пишет ТАСС.

Суд постановил арестовать его на 2 месяца, до 8 сентября.

Федорова и его заместителя Елену Мялкину обвиняют в создании незаконной схемы обогащения, в рамках которой они с 2022 по 2024 год выдавали денежные поощрения подчиненным работникам. По предварительной версии, они присвоили себе свыше 18 миллионов рублей.

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