10 июля, 13:49Общество
Суд в Калининграде арестовал обвиняемого в растрате ректора БФУ
Фото: телеграм-канал SHOT
Ленинградский районный суд Калининграда отправил под стражу ректора Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта Александра Федорова, пишет ТАСС.
Суд постановил арестовать его на 2 месяца, до 8 сентября.
Федорова и его заместителя Елену Мялкину обвиняют в создании незаконной схемы обогащения, в рамках которой они с 2022 по 2024 год выдавали денежные поощрения подчиненным работникам. По предварительной версии, они присвоили себе свыше 18 миллионов рублей.