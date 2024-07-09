Ректор БФУ имени Канта подозревается в присвоении свыше 18 млн рублей

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Ректор Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта Александр Федоров и его заместитель Елена Мялкина подозреваются в присвоении свыше 18 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СКР.

По версии следователей, подозреваемые с февраля 2022 по июнь 2024 года разработали и реализовали незаконную схему денежных поощрений подчиненных работников.

Решение возбудить уголовное дело было принято после получения информации от УФСБ России по Калининградской области, добавили в пресс-службе. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления и закрепляют доказательную базу.

В БФУ подтвердили ТАСС задержание ректора Федорова. В университете уточнили, что на этом фоне все подразделения и службы вуза продолжают работать в штатном режиме, на приемной кампании это не скажется. В ближайшее время министерство науки и высшего образования РФ назначит временно исполняющего обязанности ректора.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении проректора РАНХиГС Сергея Снельникова-Мурылева. Его подозревали в растрате средств, выделенных на научные исследования. Мужчине уже выдвинули обвинение и арестовали. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы, а также штраф до миллиона рублей.

