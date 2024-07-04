ТАСС: следствие попросило арестовать комбрига ВДВ Городилова по делу о мошенничестве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Главное военное следственное управление СКР попросило арестовать командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковника Артема Городилова по уголовному делу о мошенничестве, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя 235-го военного гарнизонного суда.

По данным СМИ, Городилову вменяется мошенничество на сумму не менее 1 миллиона рублей, однако подробностей дела не приводится.

Военная контрразведка ФСБ задержала комбрига в Рязани, а потом доставила его в Москву. Тогда точных сумм не сообщалось. Сам Городилов, при этом, находится под санкциями со стороны США и других государств.

