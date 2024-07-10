Суд в Калининграде арестовал проректора БФУ за пособничество в растрате

Фото: kantiana.ru

Ленинградский районный суд Калининграда арестовал подозреваемую в пособничестве в растрате проректора Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта Елену Мялкину, пишет ТАСС.

Суд избрал ей меру пресечения сроком на 2 месяца, до 8 сентября. Сторона защиты посчитала такую меру пресечения неоправданной, однако обвинение предположило, что на свободе Мялкина может надавить на свидетелей, уничтожить доказательства или помешать следствию. Поэтому ходатайство адвоката о домашнем аресте было не удовлетворено.

Ранее под стражу на тот же срок был отправлен ректор БФУ Александр Федоров. Представителей вуза задержали 8 июля. По версии обвинения, с 2022 по 2024 год они присвоили себе 18,6 миллиона рублей. Деньги незаконно начислялись сотрудникам БФУ, а потом Мялкина забирала их и передавала доплаты Федорову.

