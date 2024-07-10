В Подмосковье прошли обыски у экс-депутата Драганова

Фото: ТАСС/Виктория Виатрис

Силовики провели обыски в доме бывшего депутата Госдумы и экс-зампредседателя комитета по промышленности Валерия Драганова по делу о неуплате налогов. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

"В рамках расследования уголовного дела по неуплате налогов в доме Валерия Драганова проведены обыски", – рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сейчас Драганов не является фигурантом уголовного дела. Бывшего депутата вызвали на допрос.

Драганов был депутатом Госдумы с 1999 по 2011 год. В 1992 году он стал заместителем председателя комитета по защите экономических интересов РФ при президенте страны, а с 1998 года стал председателем Государственного таможенного комитета РФ.

Ранее суд в Орле отправил под домашний арест первого вице-мэра города Вадима Ничипорова, которого обвиняют в превышении должностных полномочий.

До этого Мещанский суд Москвы арестовал старшего брата главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова Магомеда-Башира Калиматова по делу о мошенничестве. В Сети появилась информация о том, что 23 мая в Ингушетии в доме старшего брата главы республики прошли обыски по делу о хищении денег в региональном ПФР.

