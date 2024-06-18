Суд отправил под домашний арест первого заммэра Орла по делу о превышении полномочий

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Советский районный суд Орла отправил под домашний арест первого вице-мэра города Вадима Ничипорова, который обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

"Суд, выслушав мнения участников процесса, исследовав представленные материалы, избрал в отношении обвиняемого В. Н. Ничипорова меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 16 августа 2024 года", – отмечается в сообщении.

Ранее МВД России объявило бывшего мэра Магаса Усмана Аушева в федеральный розыск. СМИ сообщили, что в отношении Аушева возбудили уголовное дело по статьям о превышении полномочий и мошенничестве. По словам собеседника прессы, бывшего мэра города подозревают в хищении двух миллионов рублей.

До этого Мещанский суд Москвы арестовал старшего брата главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова Магомеда-Башира Калиматова по делу о мошенничестве. В Сети появилась информация о том, что 23 мая в Ингушетии в доме старшего брата главы республики прошли обыски по делу о хищении денег в региональном ПФР.

