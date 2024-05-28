МВД объявило в розыск экс-мэра Магаса Аушева

Фото: admmagas.ru

МВД России объявило бывшего мэра Магаса Усмана Аушева в федеральный розыск. Это следует из базы ведомства.

"Аушев Усман Баширович. 31.08.1986. Разыскивается по статье УК", – говорится в сообщении.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в отношении Аушева возбудили уголовное дело по статьям о превышении полномочий и мошенничестве. По словам собеседника агентства, бывшего мэра города подозревают в хищении двух миллионов рублей.

Ранее Мещанский суд Москвы арестовал старшего брата главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова Магомеда-Башира Калиматова по делу о мошенничестве. До этого в Сети появилась информация о том, что 23 мая в Ингушетии в доме старшего брата главы республики прошли обыски по делу о хищении денег в региональном ПФР.

