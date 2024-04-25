25 апреля, 11:01Происшествия
Четырех сотрудников МВД обвинили в легализации 1,5 тыс мигрантов в Балашихе
Фото: Следственный комитет РФ
Четверым сотрудникам полиции в Балашихе предъявили обвинения по делу о фиктивной постановке на учет 1 500 мигрантов в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.
По информации ведомства, обвинения в организации незаконной миграции и получении взяток также предъявлены еще десяти гражданам.
По версии следствия, с января 2022 по март 2024 года группа в составе десяти жителей Балашихи, представляющих "Бюро миграционных услуг", а также начальника подразделения ОВМ МУ МВД России "Балашихинское" вместе с двумя подчиненными и стажером получили более 1 миллиона рублей за фиктивную постановку на учет более 1 500 иностранцев в Реутове и Балашихе. Вскоре выяснилось, что граждане фактически не проживали там.
При этом обвиняемые также помогли иностранцам с выдачей фиктивных сертификатов о якобы владении русским языком, знании истории и законов РФ, которые необходимы для получения российского гражданства, отметили в ведомстве.
"В отношении двенадцати обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении двух – в виде домашнего ареста", – заключили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что СКР возбудил уголовное дело об организации нелегальной миграции и превышении должностных полномочий. В число фигурантов дела вошли сотрудники Института русского языка имени Пушкина. По версии следователей, они нелегально выдавали иностранцам сертификаты о владении языком, историей и основами законов страны.
Позднее столичный суд поместил под домашний арест бывшую сотрудницу института Марину Бальбурову.
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