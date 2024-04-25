Четырех сотрудников МВД обвинили в легализации 1,5 тыс мигрантов в Балашихе

Фото: Следственный комитет РФ

Четверым сотрудникам полиции в Балашихе предъявили обвинения по делу о фиктивной постановке на учет 1 500 мигрантов в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

По информации ведомства, обвинения в организации незаконной миграции и получении взяток также предъявлены еще десяти гражданам.



По версии следствия, с января 2022 по март 2024 года группа в составе десяти жителей Балашихи, представляющих "Бюро миграционных услуг", а также начальника подразделения ОВМ МУ МВД России "Балашихинское" вместе с двумя подчиненными и стажером получили более 1 миллиона рублей за фиктивную постановку на учет более 1 500 иностранцев в Реутове и Балашихе. Вскоре выяснилось, что граждане фактически не проживали там.



При этом обвиняемые также помогли иностранцам с выдачей фиктивных сертификатов о якобы владении русским языком, знании истории и законов РФ, которые необходимы для получения российского гражданства, отметили в ведомстве.



"В отношении двенадцати обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении двух – в виде домашнего ареста", – заключили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что СКР возбудил уголовное дело об организации нелегальной миграции и превышении должностных полномочий. В число фигурантов дела вошли сотрудники Института русского языка имени Пушкина. По версии следователей, они нелегально выдавали иностранцам сертификаты о владении языком, историей и основами законов страны.

Позднее столичный суд поместил под домашний арест бывшую сотрудницу института Марину Бальбурову.

