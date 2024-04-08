Следователи завели дело об организации незаконной миграции в Москве

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следователи завели уголовное дело об организации нелегальной миграции и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Как сообщили в ведомстве, в декабре прошлого года группа людей, в том числе сотрудники Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, производили нелегальную выдачу иностранцам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законов РФ для передачи этих документов в миграционные службы МВД. Однако таким образом без знаний русского языка иностранные граждане могли претендовать на получение вида на жительство в Москве.

Следователи совместно с сотрудниками полиции определили и задержали пять подозреваемых в совершении преступления. Сотрудники СК уже провели обыск по их месту проживания и работы, а также изъяли документы, подтверждающие их причастность к преступлениям. В скором времени им предъявят обвинение и назначат наказание.

"Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступной деятельности участников организованной группы и их соучастников", – уточнили в СК.

Ранее на заседании коллегии МВД Владимир Путин потребовал пересмотреть подходы к миграционной политике в стране. Проработать соответствующий вопрос он поручил МВД и спецслужбам совместно с правительством и администрацией президента.

