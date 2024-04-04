Главу отдела полиции "Коммунарский" в Москве уволили из органов

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Начальника столичного отдела полиции "Коммунарский" Андрея Тургенева отстранили от работы в органах. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе московского главка МВД РФ.

По информации ведомства, в отношении еще одного сотрудника организована проверка, поэтому его временно отстранили от исполнения обязанностей. Если его вина в преступлении будет доказана, то его также уволят и он понесет ответственность в рамках российского законодательства.

На сайте УВД по ТиНАО ГУ МВД РФ по Москве сказано, что начальником отдела вместо Тургенева стал подполковник Павел Аршун.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании Тургенева по подозрению в организации незаконной миграции. Вместе с ним был задержан старший инспектор отдела по вопросам миграции.

На заседании коллегии МВД Владимир Путин потребовал пересмотреть подходы к миграционной политике в стране. Проработать соответствующий вопрос он поручил МВД и спецслужбам совместно с правительством и администрацией президента.

