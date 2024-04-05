Суд в Москве арестовал бывшего начальника ОВД "Коммунарский"

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Щербинский суд Москвы отправил в СИЗО бывшего начальника отдела полиции "Коммунарский" Андрея Тургенева по делу о незаконной миграции. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-начальник обвиняется в превышении должностных полномочий из корыстной или личной заинтересованности. Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что Тургенев проходит по уголовному делу, связанному с каналом незаконной миграции.

Ранее сообщалось, что столичный суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий профессору РАНХиГС Марине Телюкиной, которая проходит по делу о получении крупной взятки. Судья избрал меру пресечения на 1 месяц и 30 суток.

Также Басманный суд Москвы арестовал главу одного из подразделений компании "Лукойл" Алексея Степанова, который обвиняется в даче крупной взятки. Он будет находиться в СИЗО до 2 июня этого года.