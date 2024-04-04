Суд избрал запрет определенных действий профессору РАНХиГС по делу о взятке

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Таганский суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий профессору РАНХиГС Марине Телюкиной, сообщает ТАСС.

Она проходит по делу о получении крупной взятки. Мера избрана сроком на 1 месяц 30 суток, то есть до 3 июня.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал до 26 мая топ-менеджера госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова по обвинению в получении взятки. Известно, что ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. В госкорпорации выразили готовность оказать содействие следователям в рамках дела, возбужденного в отношении Сахарова.