Суд Москвы приговорил замглавы столичного ГУ МЧС к 2,5 года колонии за взятку

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Столичный суд приговорил заместителя начальника ГУ МЧС – главного инспектора по маломерным судам Москвы Сергея Зотова к двум годам и шести месяцам исправительной колонии общего режима по делу о взятке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка СК РФ.

Также судья назначил Зотову штраф в размере 300 тысяч рублей. По информации СК, мужчину признали виновным в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки"), а также двух эпизодов, предусмотренных частью 1 статьи 291 УК РФ ("Дача взятки").

Пресненский суд Москвы арестовал Зотова в декабре 2022 года. Тогда ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 января 2023 года.

Кроме того, в столице арестовали начальника Управления по противодействию коррупции ФТС России Дмитрия Мурашова по делу о взятке. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователей. С требованием арестовать Мурашова выступил СК России.