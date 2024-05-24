РИА Новости: суд арестовал брата главы Ингушетии по делу о мошенничестве

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Мещанский суд Москвы арестовал старшего брата главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова Магомеда-Башира Калиматова по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

24 мая суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Калиматову меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Сети появилась информация о том, что 23 мая в Ингушетии в доме старшего брата главы республики прошли обыски по делу о хищении денег в региональном ПФР.

В СМИ напомнили, что Калиматов-старший занимал руководящую должность в региональном управлении "Почты России". По данным ФСБ, в феврале прошлого года была пресечена деятельность ОПГ, в состав которой входили бывшие и действующие сотрудники ПФР и "Почты России", завладевшие более чем двумя миллиардами рублей – средств ПФР в Ингушетии, Северной Осетии и Москве. Всего правоохранители провели свыше 50 обысков по местам проживания и работы членов группировки в рамках дела.

В октябре 2023-го Мещанский суд заочно заключил под стражу руководителя отделения Пенсионного фонда РФ по Ингушетии Ислама Сейнароева и занимавшего руководящую должность сотрудника филиала ФГУП "Почта России" Хасана Батыжева.

Ранее 235-й гарнизонный военный суд подтвердил арест бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В настоящее время он содержится в СИЗО.