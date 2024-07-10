Экс-депутат Драганов, у которого прошли обыски, считает себя невиновным

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Экс-депутат Госдумы и экс-зампредседателя комитета по промышленности Валерий Драганов, у которого прошли обыски в рамках дела о неуплате налогов, считает себя невиновным. Об этом он рассказал ТАСС в кулуарах форума-выставки "Иннопром-2024".

"Мне нужна моя интерпретационная модель, опирающаяся на право, мораль и этику. Я бы не хотел оттенять столь значимое мероприятие, где мы находимся. Я возвращусь в Москву и обязательно по этому поводу выскажусь", – сказал Драганов.

Он назвал себя добропорядочным гражданином и признался, что спокоен за себя и свой бизнес. В то же время он добавил, что боль, причиненную его семье, очень тяжело преодолеть.

Рано утром стало известно, что силовики провели обыски в доме Валерия Драганова по делу о неуплате налогов. Сейчас он не является фигурантом уголовного дела, его вызвали на допрос.

Драганов был депутатом Госдумы с 1999 по 2011 год. В 1992 году он стал заместителем председателя комитета по защите экономических интересов РФ при президенте страны, а с 1998 года стал председателем Государственного таможенного комитета РФ.

