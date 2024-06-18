ТАСС: гендиректор производителя фасоли задержан по делу об отравлении в России

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Генеральный директор производителя консервированной фасоли для салатов Анатолий Шин задержан по делу о массовом отравлении в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По его данным, в офисе гендиректора фирмы ООО "Савон-К" провели обыски.

Ранее сообщалось, что по делу о массовом отравлении задержаны три человека: руководитель коммерческой организаций по производству продукции, гендиректор частной компании, занимающейся приготовлением и доставкой еды в Москве, а также глава отдела качества. По некоторым данным, один из них – гендиректор компании "Кухня на районе".

В Москве с 14 июня в больницы с симптомами ботулизма обратился 121 человек. Состояние 55 из них оценивалось как тяжелое, еще 30 потребовалось поместить в реанимацию.

Роспотребнадзор Москвы установил, что все пострадавшие употребляли салат "С тунцом, фасолью и яблоком", произведенный компанией "Гастропорт", который продавался в магазинах "ВкусВилл", а также салат "Лобио" от "Локалкитчен", который можно было заказать в сервисе "Кухня на районе".

По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Следователи провели допрос более 30 человек, а также обыскали места изготовления данных салатов. Работники складов попытались уничтожить продукты, которые привели к массовому отравлению людей, уточнили в СК.

Позднее из сети "ВкусВилл" убрали с продажи и остановили поставки салата с тунцом до выяснения всех обстоятельств. В компании обратили внимание, что не получали жалоб от покупателей по поводу отравлений, но ретейлер поддерживает связь с Роспотребнадзором.

В свою очередь, сервис доставки еды "Кухня на районе" тоже остановил продажу салата "Лобио", который мог стать причиной отравления москвичей. Компания заявила о временном приостановлении работы приложения для проверки всех продуктов. После этого представители Роскачества начали проверку консервированного тунца в том числе на наличие признаков ботулизма.

Кроме того, в больницы с признаками ботулизма обратились 14 жителей Казани и столько же нижегородцев, среди которых был один ребенок. Все они перед этим пользовались сервисами доставки продуктов. В связи с массовым отравлением в этих городах региональные управления СК завели уголовные дела.