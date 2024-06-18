Три человека задержаны по делу о массовом отравлении в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Три человека были задержаны в рамках расследования уголовного дела о массовом отравлении москвичей блюдами из службы доставки. Все они являются руководителями коммерческих организаций, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по столице.

Представители ведомства уточнили, что задержанными оказались руководитель коммерческой организации по производству продукции, гендиректор частной организации, которая занимается приготовлением и доставкой еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества. Деятельность этих предприятий была приостановлена.

Следователи также установили, что ради получения дополнительной прибыли руководители этих организаций незаконно оформили регистрацию по месту пребывания нескольких граждан Узбекистана. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции".

Следователи и сотрудники столичного Роспотребнадзора установили большое количество нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства в организациях, где работали задержанные. Так, у данных предприятий не было документов, которые подтверждали бы срок годности всех видов реализуемой продукции. Кроме того, организации не выполняли программу производственного контроля и не предоставляли протоколы лабораторных испытаний на качество воды, смывов и параметров рабочей среды. Не осуществлялся и контроль за соблюдением технологии производства. Также не проводились проверки условий хранения сырья и готовой продукции.

В настоящее время сотрудники СК проводят с задержанными необходимые следственные действия. Ведется установление всех потерпевших в рамках данного уголовного дела, проводятся необходимые экспертизы.

В Москве с 14 июня в больницы с симптомами ботулизма обратился 121 человек. При этом состояние 55 из них оценивалось как тяжелое, а еще 30 потребовалось поместить в реанимацию.

Роспотребнадзор Москвы установил, что все пострадавшие употребляли салат "С тунцом, фасолью и яблоком", произведенный компанией "Гастропорт", который продавался в магазинах "ВкусВилл", а также салат "Лобио" от "Локалкитчен", который был доступен к заказу в сервисе "Кухня на районе".

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Следователи провели допрос более 30 человек, а также обыскали места изготовления данных салатов. В СК также сообщили, что работники складов предприняло попытку уничтожить продукты, которые привели к массовому отравлению людей.

Спустя некоторое время представители сети "ВкусВилл" заявили, что приняли решение убрать с продажи и остановить поставки салата с тунцом до выяснения всех обстоятельств. В компании обратили внимание, что не получали жалоб от покупателей по поводу отравлений, но ретейлер поддерживает связь с Роспотребнадзором.

Кроме того, сервис доставки еды "Кухня на районе" тоже перестал продавать салат "Лобио", который мог стать причиной отравления москвичей. Компания также заявил о временном приостановлении работы приложения для проверки всех продуктов. После этого представители Роскачества организовали проверку консервированного тунца в том числе на наличие признаков ботулизма.

За помощью врачей с признаками ботулизма также обратились 14 жителей Казани и столько же нижегородцев, среди которых оказался один ребенок. Известно, что все они перед этим пользовались сервисами доставки продуктов. В связи с массовым отравлением в этих городах региональные управления СК завели уголовные дела.