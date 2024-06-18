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18 июня, 08:50

Происшествия

Число госпитализированных с признаками ботулизма нижегородцев выросло до 14

Фото: depositphotos/sudok1

Количество жителей Нижнего Новгорода, которых госпитализировали с признаками ботулизма, выросло до 14 человек. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе регионального Минздрава.

По информации ведомства, среди них числится один ребенок. При этом в сообщении уточнили, что 12 человек, которых доставили в больницу, находятся в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде в реанимацию попали четыре человека с признаками ботулизма. По данным местных СМИ, все они заказывали еду через сервис доставки. По данному факту было заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Признаки ботулизма также зарегистрировали в Казани. По данным управления Роспотребнадзора, шесть пострадавших употребляли салат "Лобио" от ООО "Локалкитчен". Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей, они получают необходимую помощь. Там также завели уголовное дело.

В Москве, в свою очередь, в больницы с симптомами отравления обратился 121 человек. По информации столичного Роспотребнадзора, все пострадавшие перед отравлением употребляли салат "С тунцом, фасолью и яблоком" от компании "Гастропорт" (продается во "ВкусВилле"), а также салат "Лобио" от "Локалкитчен" (сервис "Кухня на районе").

Ученый рассказал, по каким признакам можно распознать ботулизм

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