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17 июня, 21:48

Происшествия

Следователи завели уголовное дело после выявления случаев ботулизма в Казани

Фото: depositphotos/DragosCondreaW

Уголовное дело возбудили после выявления случаев ботулизма в Казани. Оно расследуется по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"), сообщается в телеграм-канале управления СК РФ по Татарстану.

"В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе устанавливаются места реализации продукции с целью ее дальнейшего изъятия", – отметило ведомство.

Роспотребнадзор зарегистрировал шесть случаев подозрения на ботулизм в Казани после употребления салата "Лобио" от ООО "Локалкитчен". Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей, они получают необходимую помощь.

Вместе с тем в Нижнем Новгороде в реанимацию попали четыре человека с признаками ботулизма. По данному факту было заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В Москве тем временем за медицинской помощью с симптомами отравления обратился уже 121 человек. По информации столичного Роспотребнадзора, все пострадавшие перед отравлением употребляли салат "С тунцом, фасолью и яблоком" от компании "Гастропорт" (продается во "ВкусВилле"), а также салат "Лобио" от "Локалкитчен" (сервис "Кухня на районе").

Ученый рассказал, по каким признакам можно распознать ботулизм

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