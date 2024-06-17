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17 июня, 20:49

Происшествия

Уголовное дело возбудили после отравления людей в Нижнем Новгороде

Фото: depositphotos/sudok1

Уголовное дело завели по факту отравления людей после употребления салата, заказанного через службы доставки, в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления Следственного комитета.

Следователи возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

"По данным следствия, в период с 16 по 17 июня 2024 года в городскую инфекционную больницу с признаками пищевого отравления доставлены 4 человека. Установлено, что все госпитализированные употребляли продукты питания, заказанные через службы доставки", – отметило ведомство.

В настоящее время следователи организовали комплекс необходимых действий для выявления всех обстоятельств инцидента.

Четверо нижегородцев оказались в реанимации с признаками ботулизма. По данным местных СМИ, пострадавшие попали в больницу после употребления готовых обедов. В данный момент врачи делают все необходимое для лечения пациентов.

Вместе с тем в Москве за медицинской помощью с симптомами ботулизма обратился уже 121 человек. По информации столичного Роспотребнадзора, все пострадавшие перед отравлением ели салат "С тунцом, фасолью и яблоком" от компании "Гастропорт" (продается во "ВкусВилле"), а также салат "Лобио" от "Локалкитчен" (сервис "Кухня на районе"). По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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