Четыре человека попали в реанимацию с признаками ботулизма в Нижнем Новгороде

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Четверо нижегородцев оказались в реанимации с признаками ботулизма. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

По данным местных СМИ, пострадавшие попали в больницу после употребления готовых обедов. В данный момент врачи делают все необходимое для лечения пациентов, указали в министерстве.

О вспышке ботулизма в Москве стало известно в субботу, 15 июня. К тому моменту в больницы с признаками отравления обратились свыше 10 человек. По данным СК, все они заказывали еду через службы доставки.

К 17 июня число пострадавших выросло до 121 человека. Из них 55 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а 30 – в реанимации.

После инцидента сервис "Кухня на районе" объявил о временном прекращении работы приложения. Там уточнили, что люди могли отравиться салатом "Лобио", в рецепте которого использовали консервированную фасоль от одного из поставщиков компании. Блюдо убрали из меню и начали проверять всю цепочку поставок и производства. "ВкусВилл" также снял с продажи продукт, который оказался в зоне риска после массового отравления.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В Москве также создана специальная следственно-оперативная группа по расследованию случаев отравления.

