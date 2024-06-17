СК создал следственно-оперативную группу по расследованию отравлений в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следственно-оперативную группу по расследованию случаев отравления в Москве создали по поручению главы ГСУ СК РФ по столице Андрея Стрижова. Об этом сообщает пресс-служба столичного ведомства.

Также по поручению Стрижова дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Москве.

По данным следствия, в настоящее время устанавливаются все пострадавшие, а также лица, которые поставляли продукцию и взаимодействовали со службами доставки. Сейчас сотрудники СК допросили уже более 30 человек и провели свыше пяти обысков в местах реализации продукции.

В ведомстве добавили, что всю продукцию, которой могли отравиться люди, направили на исследование в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Москве" для выявления в ней опасных или токсичных веществ. В СК уточнили, что столичные медучреждения сообщают следователям о состоянии госпитализированных и передают необходимые документы для назначения дальнейших исследований.

"Если вы пострадали от употребления указанной продукции или обладаете какой-либо информацией, просим сообщить в ГСУ СК России по городу Москве по номеру телефона 8 (495) 690-25-28", – сказано в сообщении.

В период с 14 по 15 июня более 10 человек поступили в столичные больницы с признаками отравления. В связи с этим в управлении Роспотребнадзора по столице начали расследование.

В свою очередь, сервис доставки еды "Кухня на районе" после нескольких отравлений принял решение прекратить работу приложения. В компании уточнили, что в рецепте салата "Лобио", которым могли отравиться люди, использовали консервированную фасоль от одного из поставщиков.

Между тем следствие завело уголовное дело, а во время обысков на складах изъяли консервы, которые производители пытались уничтожить.

По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, в московские медучреждения с симптомами ботулизма уже обратился 121 человек, из которых 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 – в реанимации. Она добавила, что столичное управление Роспотребнадзора вместе с Депздравом определили некачественные продукты, из-за которых отравились люди, и приостановили их распространение.

