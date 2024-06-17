Шесть случаев подозрения на ботулизм выявили в Казани

Фото: depositphotos/kalinovsky

Шесть случаев подозрения на ботулизм зарегистрировали в Казани после употребления салата "Лобио" от ООО "Локалкитчен". Об этом сообщается в телеграм-канале управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

"По данному факту управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан проводится проверка ретейлера, через которого пострадавшие заказывали продукцию, с отбором проб для лабораторного исследования", – уточнило ведомство.

Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей, они получают необходимую помощь.

Вместе с тем после выявления случаев отравления в Москве Роспотребнадзор приостановил оборот салата "Лобио" и салата "С тунцом, фасолью и яблоком" до завершения санитарно-эпидемиологического расследования.

Также гражданам рекомендовали воздержаться от покупки и употребления данной продукции.

О вспышке ботулизма в Москве стало известно в субботу, 15 июня. К тому моменту в больницы с признаками отравления обратились свыше 10 человек.

17 июня число пострадавших выросло до 121 человека. Из них 55 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а 30 – в реанимации.

По информации столичного Роспотребнадзора, все пострадавшие перед отравлением ели салат "С тунцом, фасолью и яблоком" от компании "Гастропорт" (продается во "ВкусВилле"), а также салат "Лобио" от "Локалкитчен" (сервис "Кухня на районе").

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

