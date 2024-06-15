Возбуждено дело после отравления продуктами более 10 человек в Москве

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления более 10 человек в Москве. Об этом СК РФ по столице сообщает в телеграм-канале.

По данным следствия, с 14 по 15 июня в городские больницы за медпомощью с признаками отравления поступило свыше 10 человек. Эти люди заказывали продукты питания через службы доставки.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Сейчас следователи проводят обыски в местах реализации продуктов, допрашивают потерпевших и свидетелей.

Также вместе с сотрудниками Роспотребнадзора изучается служебная документация организаций, которые производили и поставляли продукцию. Подготавливаются материалы для назначения экспертиз, в том числе по контролю и качеству продуктов.

Ранее сообщалось о массовом отравлении граждан в Буйнакске. Согласно последним данным, число госпитализированных выросло до 127.

Из городской больницы выписали 36 человек, которые поступили туда с острой кишечной инфекцией. В стационаре продолжает лечение 91 пациент, из них 72 – это дети.