ТАСС: в деле об отравлении в Москве фигурирует гендиректор "Кухни на районе"

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Среди задержанных по делу об отравлении людей в Москве фигурирует гендиректор компании "Кухня на районе". Об этом ТАСС сообщили в полиции.

По словам источника в правоохранительных органах, сейчас с гендиректором компании проводятся следственные мероприятия.

Сервис доставки еды "Кухня на районе" временно прекратил работу приложения после того, как в период с 14 по 15 июня несколько человек обратились в московские больницы с признаками отравления. В компании уточнили, что в рецепте салата "Лобио", от которого могли пострадать покупатели, использовали консервированную фасоль от одного из поставщиков.

По последним данным заммэра Москвы Анастасии Раковой, с симптомами ботулизма в столичные больницы обратился 121 человек, из которых 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 – в реанимации. Она отмечала, что столичное управление Роспотребнадзора вместе с Депздравом определили основные некачественные продукты, которые могли стать источником отравления, и приостановили их распространение.

Следователи завели уголовное дело, а во время обысков на складах изъяли консервы, которые производители пытались уничтожить. Для расследования всех случаев отравления глава ГСУ СК РФ по столице Андрей Стрижов поручил создать следственно-оперативную группу.

В рамках дела задержаны три человека: руководитель коммерческой организаций по производству продукции, гендиректор частной компании, занимающейся приготовлением и доставкой еды в Москве, а также глава отдела качества. Деятельность этих предприятий была приостановлена. Следователи и сотрудники столичного Роспотребнадзора выявили в этих организациях большое количество нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

По данным СК, ради получения дополнительной прибыли руководители этих организаций незаконно оформили регистрацию по месту пребывания нескольких граждан Узбекистана. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции".

