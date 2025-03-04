Двое экс-сотрудников парка "Патриот" осуждены на 9 лет по делу о получении взяток

Фото: Следственный комитет РФ

Суд приговорил к 9 годам колонии строгого режима экс-сотрудников парка "Патриот" бывшего главного бухгалтера Андрея Пучкова и экс-начальника отдела закупок Ивана Трифоногло по делу о получении взяток на сумму свыше 27,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Также им предписали выплатить штраф в размере 27 миллионов рублей и лишили права заниматься определенной деятельностью на 10 лет. Кроме того, для обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество обвиняемых был наложен арест.

"Доказательства, собранные военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора", – пояснили в ведомстве.

Пучков и Трифоногло были арестованы 8 октября 2024 года. Следствие выяснило, что в период с 2021 по 2024 год фигуранты получили взятку от представителя ООО "Меркурий", исполняющего многомиллионный госконтракт по техническому обслуживанию, санитарному содержанию зданий и парка "Патриот".

За эти средства они должны были обеспечить ослабление контроля и иное попустительство в рамках исполнения контракта.

В самом же "Патриоте" следственные действия начались в июле того же года. Правоохранители организовали выемку документов. После нее стало известно о задержании директора парка Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова по делу о мошенничестве.

Спустя время Ахмедова арестовали. При этом сам директор парка не признал вину, но выразил готовность к сотрудничеству со следствием.

Во время расследования дела выявился и другой фигурант – бывший замминистра обороны Павел Попов, которого задержали 29 августа. По версии СК, с 2021 по 2024 год Попов, отвечая за развитие и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения.

Спустя время его арестовали , а следователи предъявили Попову обвинение в мошенничестве на сумму 30 миллионов рублей. Впоследствии суд несколько раз продлевал его арест.