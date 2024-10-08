СК обвинил бывших главбуха и начальника отдела закупок парка "Патриот" во взяточничестве

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Бывшего главного бухгалтера Андрея Пучкова и экс-начальника отдела закупок Ивана Трифоногло конгрессно-выставочного центра "Патриот" обвинили во взяточничестве на сумму свыше 27,5 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Следствие выяснило, что в период с 2021 по 2024 год фигуранты получили от представителя ООО "Меркурий", исполняющего многомиллионный госконтракт по техническому обслуживанию, санитарному содержанию зданий и парка "Патриот", взятку. При этом, как подчеркнули правоохранители, средства предназначались на ослабление контроля и иное попустительство в рамках исполнения контракта.

В результате в отношении Пучкова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Трифоногло – в виде домашнего ареста. Помимо этого, на имущество обвиняемых наложен арест.

23 июля в "Патриоте" проводилась выемка документов, после которой стало известно о задержании директора парка Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова по делу о мошенничестве.

Спустя время Ахмедова арестовали. При этом сам директор парка не признал вину, но выразил готовность в сотрудничестве со следствием.

Во время расследования дела выявился и другой фигурант – бывший заместитель министра обороны РФ Павел Попов, которого задержали 29 августа. По версии СК, с 2021 по 2024 год Попов, отвечая за развитие и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения.

Спустя время его арестовали , а следователи предъявили Попову обвинение в мошенничестве на сумму в размере 30 миллионов рублей.