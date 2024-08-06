ТАСС: дело о хищении в "Патриоте" было возбуждено перед выемкой документов

Фото: parkpatriot.ru

Уголовное дело о многомиллионном хищении в парке "Патриот" в отношении неустановленных лиц было возбуждено перед обысками и выемкой документов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В ходе оперативно-следственных действий в "Патриоте", выемки документов на рабочих местах сотрудников парка следствие приняло решение о привлечении к уголовной ответственности ряда руководителей", – отметил собеседник агентства.

При этом директор парка Вячеслав Ахмедов не признает вину в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, однако готов сотрудничать со следствием.

"Он считает себя невиновным, так как, по его мнению, его действия не носили криминального характера, а лежат в плоскости гражданско-хозяйственных отношений", – пояснил источник.

В правоохранительных органах также уточнили, что с замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майором Владимиром Шестеровым, который является другим фигурантом дела, продолжаются следственные действия.

Ахмедов и Шестеров были задержаны по делу о мошенничестве. По данным следствия, они вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, направленных на обеспечение работы парка и конгрессно-выставочного центра. На их активы наложены обеспечительные аресты.

В парке 23 июля провели выемку документов, а также допрос Ахмедова. Точная сумма ущерба по уголовному делу еще не установлена, однако на данный момент она превышает 40 миллионов рублей.

Ахмедов арестован до 21 сентября. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу еще в минувшую субботу, 3 августа.