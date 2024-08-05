ТАСС: обеспечительный арест наложен на активы директора парка "Патриот"

Фото: parkpatriot.ru

На активы директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майора Владимира Шестерова наложены обеспечительные аресты, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Потерпевшей стороной признали Минобороны России, рассказал собеседник. Также, по словам журналистов, в деле могут появиться и другие фигуранты.

По версии следователей, Шестеров и Ахмедов похитили более 40 миллионов рублей из бюджетных средств, которые были выделены на обеспечение функционирования парка и выставочного центра. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ахмедов уже арестован, а в отношении Шестерова пока решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

