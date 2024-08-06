РИА Новости: сумма ущерба по делу главы парка "Патриот" превысила 40 млн руб

Фото: parkpatriot.ru

Точная сумма ущерба по уголовному делу директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова еще не установлена, однако на данный момент она превышает 40 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

"По предварительным данным, сумма ущерба превышает 40 миллионов рублей, однако точный размер будет установлен после проведения всех следственных действий", – поделился собеседник агентства.

По делу о мошенничестве, кроме директора парка "Патриот", был также задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров. По версии стороны обвинения, Шестеров и Ахмедов похитили бюджетные средства, которые выделялись на функционирование парка "Патриот". В настоящий момент Ахмедов уже арестован.

Согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок, парк "Патриот" за время руководства Ахмедова, провел более 250 закупок.

