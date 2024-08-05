Парк "Патриот" за время работы Ахмедова провел более 250 закупок

Фото: parkpatriot.ru

Парк "Патриот" за время руководства Вячеслава Ахмедова, которого ранее задержали по делу о мошенничестве, провел более 250 закупок. Об этом говорится на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, размещенным на сайте Rusprofile, Ахмедов был руководителем парка с 8 октября 2021 года. Таким образом, за все время работы было проведено 258 контрактов.

Сведений о поставщиках по этим контрактам в открытом доступе нет, следует из данных системы госзакупок. Около 79 документов, чьи тексты также не публикуются, указаны с суммой от 1 до 10 миллионов, еще 21 соглашение стоит свыше 10 миллионов – в основном это контракты по закупке электроэнергии и газа, охране имущества, техобслуживанию и санитарному обслуживанию и ремонтные работы.

По данным Rusprofile, в топ-5 поставщиков "Патриота" вошли Мосэнергосбыт, уже ликвидированное общество "Белый медведь", "Инлайн Технолоджис", "Мегалайн" и "ЧОП Альфа-Набат" с контрактами на общую сумму свыше 205, 146, 115, 94 и 85 миллионов рублей соответственно.

В числе поставщиков фигурирует организация "Военторг-Ритейл", которая в 2017 и 2018 годах заключила четыре государственных контракта на сумму более 4 миллионов рублей на организацию питания.

По делу о мошенничестве, кроме директора парка "Патриот", был также задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров. По версии стороны обвинения, Шестеров и Ахмедов похитили свыше 40 миллионов рублей бюджетных средств, которые выделялись на функционирование парка "Патриот". К настоящему моменту Ахмедов уже арестован.

