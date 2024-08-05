Директор парка "Патриот" Ахмедов арестован до 21 сентября

Фото: parkpatriot.ru

Директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов арестован до 21 сентября в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ахмедова еще в минувшую субботу, 3 августа", – отметила представитель суда.

В инстанции уточнили, что Ахмедов не является военнослужащим.

Ахмедов и заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров были задержаны по делу о мошенничестве. По данным следствия, они вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, направленных на обеспечение работы парка и конгрессно-выставочного центра. В отношении Шестерова пока решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

23 июля в парке "Патриот" следователи провели выемку "интересующих их документов", а также допрос Ахмедова. После стало известно, что проводимые следственные действия связаны с хищением около 40 миллионов рублей при госзакупках.