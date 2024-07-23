ТАСС: следственные действия в парке "Патриот" не связаны с делом Иванова

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Следственные действия, начатые в парке "Патриот", не имеют отношения к уголовному делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, который обвиняется в получении взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

При этом других подробностей происходящего собеседник агентства не раскрыл.

В свою очередь, представители защиты Иванова заявили, что у них нет никакой информации о следственных действиях в "Патриоте".

О начале проверки в парке "Патриот" стало известно днем 23 июля. Военные следователи организовали выемку "интересующих их документов" в администрации "Патриота".

Иванов был задержан в конце апреля 2024 года, свою вину он не признал. По версии следователей, он вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Также под стражу были заключены Сергей Бородин, Александр Фомин и экс-подчиненный Иванова Антон Филатов. Последнего арестовали за растрату.

В конце июня Иванова уволили с должности замминистра обороны РФ в связи с утратой доверия.

20 июля Иванов попросил суд отпустить его из-под стражи, так как он ранее участвовал в боевых действиях и имеет госнаграды. Обвиняемый и его защита попросили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.