Суд продлил арест экс-замглавы Минобороны РФ Попову на три месяца

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Гарнизонный военный суд продлил арест экс-заместителю министра обороны России Павлу Попову, который обвиняется в хищении более 30 миллионов рублей, совершенном в составе группы лиц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Уточняется, что мера пресечения продлена на три месяца, до 22 марта 2025 года.

Попова обвинили в хищении средств, выделенных на парк "Патриот". Уточнялось, что он совершил хищение при использовании служебного положения в период с 2021 по 2024 год.

Его задержали в августе. Летом в "Патриоте" проводилась выемка документов, после которой стало известно о задержании директора парка Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова по делу о мошенничестве.

Спустя время Ахмедова арестовали. При этом сам директор парка не признал вину, но выразил готовность в сотрудничестве со следствием.