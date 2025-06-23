Вице-губернатор Белгородской области Зайнуллин арестован по делу о мошенничестве

Фото: vk.com/Рустэм Зайнуллин

Вице-губернатор Белгородской области и глава регионального Минимущества Рустэм Зайнуллин отправлен в СИЗО до 20 августа по статье о мошенничестве в особо крупном размере, которое было реализовано организованной группой. Об этом РИА Новости рассказали в суде.

Зайнуллин был задержан в воскресенье, 22 июня. Как рассказали источники СМИ, также были задержаны два коммерсанта.

До этого по подозрению в получении взятки был задержан, а после арестован мэр Красноярска Владислав Логинов. В городской администрации были проведены обыски, но работа мэрии осуществлялась в штатном режиме.

По версии следствия, в 2018–2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации взятку в виде денег и оплаты строительства бани на его земельном участке за обеспечение победы компании в конкурсах на выполнение ремонта городских дорог.

